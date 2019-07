Verstappen: Harde werken betaalt zich uit

Duits racetalent Flörsch kritisch over W Series: ‘Het is een marketing­ding’

2 juli De jonge Duitse autocoureur Sophia Flörsch is niet erg enthousiast over de W Series, de autosportklasse die speciaal voor vrouwen is opgezet. ,,Het is een marketingdingetje en in mijn ogen niet de manier om vrouwen in de autosport verder te helpen. Voor mij zou racen in de W Series een sportieve stap terug zijn”, zegt de 18-jarige Flörsch in de Rheinische Post.