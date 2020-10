Verstappen: Heb maar gewoon mijn eigen race gereden

Verstappen zat zaterdag in de kwalificatie nog dicht op Lewis Hamilton en Valtteri Bottas en hij had voor de race nog hoop dat hij zich kom mengen in de strijd om de zege, maar al na de eerste ronde was duidelijk dat de derde plaats het hoogste haalbare zou zijn.

,,Ik had weinig grip, ook al is het een supermooi circuit”, aldus Verstappen, die in de eerste ronde een touché had met de Racing Point van Sergio Pérez. ,,Hij gaf me geen ruimte en reed zichzelf van de baan. Ik had gelukkig geen schade.”