Verstappen: Hebben de hele nacht nog om te verbeteren

Nee, deze vrijdag was geen heel gelukkige voor Max Verstappen. Een eerste sessie met een olielek. Een vervroegde motorwissel. En uiteindelijk een vijfde tijd op zeven tiende van Mercedes in de tweede training, waar hij ook nog even klaagde over vermogenverlies. Wie meer had verwacht van de aangekondigde updates, kwam bedrogen uit. Maar druk maakte de Nederlandse coureur zich allerminst. Wel heeft zijn team veel huiswerk voor de komende uren, onderschreef Verstappen. ,,Dit is pas de eerste dag. Nieuwe onderdelen op de auto vragen wat tijd. We moeten natuurlijk nog wat snelheid vinden. Maar daar hebben we nog de hele nacht voor”, zo vertelde de Limburger, koud uit de RB15 in de paddock van Circuit de Catalunya.

,,We hebben heel veel dingen geprobeerd, die niet allemaal even succesvol waren voor de tweede training. Maar in de longruns zag het er al wat beter uit. Voor nu was het gat met de top representatief, kunnen we dat gevecht nog niet aan. Maar hopelijk is dat gat morgen kleiner, daar werken we hard aan. We hebben genoeg rondes gereden om beter te begrijpen hoe we morgen beter voor de dag moeten komen. Welke richting we op moeten.”