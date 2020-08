‘Verstappen heeft één DNF van Hamilton nodig’

Door Rik Spekenbrink



Ook zo genoten afgelopen zondag van het tactische steekspel?

,,Zeker. Ik zat toevallig even op een boot, maar volgde alles via Twitter. En heb later de herhaling en hoogtepunten teruggekeken. Het was een schitterende overwinning van Max Verstappen, misschien wel zijn meest tactische zege. Interessant hoor, hoe groot de verschillen kunnen zijn, binnen een week op hetzelfde circuit. Als de weersomstandigheden wat veranderen en er met andere banden wordt gereden. Verstappen en Red Bull Racing hebben dit voor tot achter overdacht. Dat het dan zo uitpakt, is schitterend. Een dikke vuist natuurlijk bij dat team, zeker op het grondgebied van Lewis Hamilton.”

Ben je ook gefascineerd door het hele verhaal over de banden?

,,Ja er gaat toch wel een wereld voor me open. Interessant in wat voor races zo’n bandenkeuze kan resulteren. Deze keuze pakte goed uit voor Red Bull, maar ook omdat ze zelf een tactische move deden in de kwalificatie. Dat Max vervolgens in de race goed is in het sparen van banden, wisten we, dat liet hij jaren terug al zien.”

Zie je het nog spannend worden, als het gaat om de wereldtitel?

,,Weet je wat het is. Als Lewis Hamilton een race niet wint, haalt hij bijna altijd wel het podium. Dan is het moeilijk afstand nemen voor Verstappen. Hij heeft eigenlijk een spin nodig van Hamilton, een DNF. Maar die heeft hij zo weinig. Ik hoop dat er meer weekeinden komen zoals in Engeland, dat zou ook goed zijn voor de sport. Het is in elk geval ook te vroeg om te zeggen dat het kampioenschap is beslist.”

Het gaat sinds gisteren vooral over het plan om de party mode af te schaffen. Wat zeg jij: doen of niet?

,,Poeh. Ik sta er neutraal in. Het is leuker voor de kijker als het veld wat dichter bij elkaar komt. En uiteindelijk draait het om de kijker. Dus er valt iets voor te zeggen om zoiets bij de dominerende partij weg te nemen. Al is het ook goed werk geweest van Mercedes. Iedereen zoekt nu eenmaal de grenzen op. Eerst maar eens afwachten of het ervan komt. Mercedes heeft meerdere vingers in de pap in de sport.”

