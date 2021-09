Verstappen ‘heel erg blij’ met zwaarbevochten tweede plaats: ‘Heb uiteindelijk niks verloren’

Acht rondes voor het einde waren daar dan toch de regendruppels, die van de GP van Rusland in de slotfase een waar spektakelstuk maakte. Iedereen moest namelijk nog een keer naar binnen komen voor andere banden en daarmee viel alles op zijn plaats voor Verstappen. ,,We hebben de juiste beslissing genomen met de switch naar inters. Uiteindelijk word ik tweede en daar ben ik heel erg blij mee.”

,,Ik ging eerder in de race redelijk vroeg naar mediums en dat werd lastiger naar het einde toe", gaat Verstappen, met een miniem verschil nu weer nummer 2 in de WK-stand achter racewinnaar Lewis Hamilton, verder bij de camera van Ziggo Sport. ,, Je probeert op hard lang door te gaan, maar die hield het niet lang vol. Daarna ging ik dus te vroeg naar de mediums en kon ik niet pushen. In de rechte bochten stuurde hij niet meer in, daar verlies je veel tijd mee.”

De baan in Sotsji is historisch gezien jaarlijks eigendom van Mercedes en dat was ook nu niet anders. ,,Om eerlijk te zijn denk ik dat als ik vooraan was gestart, dit ook het maximale resultaat was geweest. Uiteindelijk heb ik dus niks verloren.”