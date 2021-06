Verstappen: ‘Het gaat goed, maar we moeten het goed blíjven doen’

GP van Stiermarken Machtige Verstappen heerst in 'thuisrace' en deelt nieuwe tik uit aan Hamilton

16:52 Of Max Verstappen de titelvorm te pakken heeft? Reken maar. Na Frankrijk won hij vandaag ook in de Grand Prix van Stiermarken in Oostenrijk. Twee zeges op rij, wéér een primeur in zijn Formule 1-carrière. Op de thuisbaan van werkgever Red Bull Racing vergrootte hij zo zijn voorsprong op Lewis Hamilton naar 18 punten (156 om 138). Volgende week mag Verstappen proberen om hier ook de Grand Prix van Oostenrijk te winnen.