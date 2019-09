Verstappen het snelst in eerste training, Bottas crasht

Kubica vertrekt bij Formule 1-team Williams

19 september De Poolse Formule 1-coureur Robert Kubica stopt aan het eind van dit seizoen bij Team Williams. Dat maakte de renstal bekend. Kubica maakte in 2018 na zeven jaar afwezigheid een opmerkelijke rentree in de F1 bij het team als testrijder en is dit seizoen vaste rijder in het Britse raceteam.