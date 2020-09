Verstappen houdt Mercedessen goed bij: ‘We hadden een goede dag’

Veel meer dan eerder op de dag, zagen we coureurs vanmiddag in het rond draaien en uitstapjes buiten de baan maken. Charles Leclerc en Sebastian Vettel spinden met hun Ferrari’s, Lando Norris en Kimi Räikkönen kwamen er minder goed vanaf. De jonge Brit zorgde voor de eerste rode vlag van de sessie, toen hij het grind meepakte en de controle over zijn auto kwijt was. De voorvleugel van zijn McLaren lag eraf toen deze in contact kwam met de muur. Toch zal het na afloop van de sessie vooral gaan over het incident tussen Sergio Pérez en Räikkönen. De Mexicaan leek bij het uitkomen van de pitstraat niet in de gaten te hebben dat Kimi naast hem zat en de twee botsten in de eerste bocht. De wedstrijdleiding heeft aangekondigd er later vandaag naar te kijken.

‘Genieten om hier te rijden’

,,We hadden een goede dag", begon Verstappen zijn analyse op zijn website. ,,We mogen tevreden zijn met hoe de auto ging. We zitten niet ver van Mercedes af, dat is goed. Er zijn altijd dingen die beter kunnen, maar ik ben over het algemeen tevreden met de balans van de auto.” Nooit eerder reed de Limburger in wedstrijdverband op Mugello. ,,Het is een erg gaaf circuit met al die snelle bochten. Om met een Formule 1-auto gemakkelijk vol gas door Arrabbiata 1 en 2 te gaan, is ongelofelijk. Het is erg mooi en genieten om hier te rijden. Het is een erg vloeiend circuit, waar ik van houd. Er zijn geen langzame bochten, dat is fijn.”



