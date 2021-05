Verstappen houdt schade beperkt: ‘Blijft close, maar mogen nergens steek laten vallen’

Op een circuit waar Mercedes weer wat sterker was, hield Max Verstappen de schade beperkt. ,,Tweede, gewoon prima. En nu op naar Barcelona om te zien of we de progressie weer op kunnen pakken.”

Door Arjan Schouten



Een nederlaag met perspectief, dat echode door in de woorden die Max Verstappen sprak na zijn tweede plaats in de Algarve. Gevochten als een leeuw, nog opgeklommen van de derde naar de tweede plaats en beide Mercedes-coureurs zelfs op het asfalt ingehaald. Maar aan de winst mocht hij na zijn zege in Imola nu niet ruiken, daar had alleen Lewis Hamilton recht op in Portimao. ,,Ik heb alles geprobeerd wat ik kon, maar het tempo van Mercedes was hier gewoon net ietsje beter”, concludeerde de Nederlander van Red Bull Racing, die de schade beperkt hield. ,,Vorig jaar was dit voor ons een héél zwaar weekend en nu was het nog steeds niet zo goed. Dus een tweede plaats, ik ben er wel blij mee.”

Volledig scherm Max Verstappen feliciteert Lewis Hamilton met de overwinning. © Pool via REUTERS

Vooraf schetste hij de opdracht in Portugal al als uitdagend en lastig. Een circuit waarop de kracht van de RB16B net iets minder tot zijn recht zou komen, vreesde Verstappen terecht. ,,Daarom is het ook moeilijk om op basis van deze race conclusies te trekken’’, aldus de Nederlander, die eerder in het weekend al aangaf weer te verlangen naar een ‘normaal’ circuit. Dat wacht meteen volgend weekend in Barcelona, waar de strijd tussen Mercedes en Red Bull normaliter nóg spannender moet worden, net zoals in Bahrein en Imola. ,,Afwachten om te zien hoe we de progressie van begin dit seizoen daar door kunnen zetten. Maar we moeten natuurlijk ook snel kunnen zijn op elk circuit.”

Niet snel genoeg dus, in Portugal. Maar ook zeker niet kansloos. Hij hield de schade er beperkt door van de derde positie weer naar P2 te klimmen. En zelfs dat extra WK-puntje was bijna binnen met een ultieme snelle ronde, tot hem die na de finish weer werd afgenomen vanwege het overschrijden van track limits. Zo groeide het gat met Hamilton naar acht punten (69 om 61). ,,Het blijft close, maar van mij had het nog wel kleiner mogen zijn”, besloot Verstappen. ,,Het seizoen is nog lang, maar we kunnen absoluut geen steek laten vallen. Ons geen uitvalbeurt of domme fouten permitteren.‘’

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.