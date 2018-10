Verstappen: Ik was vastbesloten om hier te winnen

Verstappen, andermaal driver of the day, begon in Mexico vanaf de tweede startplek, maar verschalkte in de eerste bocht teamgenoot Daniel Ricciardo én Lewis Hamilton die toen al langszij was. Het betekende vervolgens een eenvoudige race voor Verstappen, die geen enkel moment onder druk werd gezet. ,,Ik had vannacht niet goed geslapen, zo boos was ik. Ik was vastbesloten hier te winnen”, vertelt Verstappen over de teleurstellende kwalificatie. ,,De start was de basis. Het was een perfecte dag van het team, maar het was verschrikkelijk om Daniel te verliezen. We hadden hier op plek één en twee kunnen staan. In ieder geval met twee wagens op het podium.”