Verstappen in 'niemandsland': 'Geen concurrentie'

,,Wat achter mij staat, is geen concurrentie. Ik zit een beetje in niemandsland.'' Verstappen was bijna 1,5 seconde langzamer dan Kimi Räikkönen, die in de Ferrari poleposition pakte. ,,Je weet dat Ferrari en Mercedes in 'Q3' het motorvermogen nog wat verder open schroeven. Het is zo heel lastig om het ze hier moeilijk te maken.''



Zelf had de Nederlander de beschikking over een verbeterde versie van de Renault-motor. ,,Dit is iets beter, absoluut. Het is een stap vooruit. We zijn hiermee iets van anderhalve tiende van een seconde sneller. Hopelijk brengt het ons wat dichter bij Ferrari en Mercedes in de race. Maar het gat is natuurlijk wel groot.''