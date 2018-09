Verstappen in Sotsji: schade, sof en saai

Door Rik Spekenbrink



Optredens: 3

Finishes: 2

Uitvalbeurten: 1

Beste kwalificatie: 7de

Beste race-resultaat: 5de

Aantal WK-punten: 11



Een gat in de vloer, beschadigde vleugels en ophanging en door al die materiële problemen razend snel slijtende banden. Als een ‘zondagsrijder’ moest Max Verstappen in 2015 zijn eerste Russische grand prix zien te voltooien, na een vroege botsing met Nico Hülkenberg, die de Nederlander in de flank raakte. Toch hield Verstappen nog een puntje over aan de moeizame exercitie in Sotsji, na een tijdstraf voor Fernando Alonso.



In de Toro Rosso had Verstappen zich als negende gekwalificeerd. Indrukwekkend, maar een dag later was er voor de zoveelste keer in het seizoen geen geluk. Net als een jaar eerder, bij de eerste race in Sotsji, was de Russische grand prix verder weinig verheffend. Door de zege van Lewis Hamilton kon Mercedes al ver voor het einde beslag leggen op de constructeurstitel.



Tekst gaat verder onder de foto...