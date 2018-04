Verstappen: Inhalen, ik zal wel moeten

Door Arjan Schouten



Vrijdag duwde hij zelf zijn stilgevallen bolide terug de pitstraat in. Gisteren parkeerde hij de RB14 in de muur. En vanmiddag start hij pas als vijftiende aan zijn vierde Grand Prix van Bahrein. Maar hopeloos is dit weekend gek genoeg helemaal niet voor Max Verstappen. ,,Het zit me effe niet mee, nu. Zoals in de kwalificatie. Maar de auto is gewoon goed. Ik denk ook dat ik gewoon een goede race kan hebben'', verwacht Verstappen. ,,Het wordt wat moeilijker, nu. Maar ook spannender. Ik moet van wat verder komen, maar er is nog genoeg mogelijk. Misschien heb ik nog wel het geluk dat er een safety car de baan op komt. Je weet het nooit.''

Wat er precies mogelijk is, startend van RB14? Verstappen heeft er best wel een idee bij. Twee McLarens voor zijn neus, die peert hij sowieso meteen voorbij, verwacht hij. En verder houdt hij zich vooral vast aan het scenario van de GP van Austin, vorig jaar. Daar startte hij na een gridstraf vanaf de zestiende startplaats, rukte door lang buiten te blijven helemaal op naar de kop van de wedstrijd en haalde na zijn pitstop nog bijna het podium. Sterker nog, daar stond hij al bijna op, na een geweldige inhaalrace.

Maar door een later toegekende tijdstraf, vanwege het ongelimiteerd inhalen van Kimi Räikkönen, werd hij tot verbijstering van velen alsnog teruggezet naar plaats vier. ,,Zo’n soort race moet normaal gezien hier ook wel mogelijk zijn. Dan moet alles natuurlijk wel goed uitkomen, maar het moet wel kunnen. De auto is nu nog beter dan die toen was in Austin. Maar goed, eerst die eerste ronde maar eens even kijken waar ik uitkom'', zo blikt Verstappen vooruit op de race in Bahrein, een circuit met veel lange rechte stukken en vijftien uitdagende bochten, waar in tegenstelling tot in Melbourne wel wat mogelijk is.

,,Inhalen, ja. Ik zal wel moeten. Wat meer actie. En dat kan hier ook wel, er is best wel een groot gat met de teams om me heen. Je hebt hier te maken met veel meer bandenslijtage, langere remzones, dan komt het wel goed.''

Bang dat hij in de race opeens weer te maken krijgt met een piekerige toevoer van extra’s pk’s waardoor hij net als in de kwalificatie de auto zou kunnen verliezen, is Verstappen niet. ,,In de race rijd ik niet in die motormodus die we in de kwalificatie gebruiken, dus dan is het allemaal minder gevoelig’‘, weet hij. ,,Dat moet geen probleem zijn.''