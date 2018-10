Verstappen is bang voor 'treintje rijden' op Suzuka

Vanaf nu gaat het weer over racen. Geen coureur die iets negatiefs te zeggen heeft over Suzuka, volgens velen één van de meest ‘echte’ circuits op de kalender. Verstappen rekent zich ook tot de fans, maar wel op één voorwaarde. Dat zijn auto ‘goed ligt’. Anders is er voor hem alsnog niets aan. ,,Maar die eerste sector, dat vloeiende, met die snelle bochten. Dat is wel echt een heel mooi gedeelte.” De beleving van de fans in Japan bevalt hem ook wel. ,,Ze kijken hier echt uit naar de grand prix. Dat is niet overal zo.”

Uiteindelijk gaat het hem als altijd om presteren. En daar is Verstappen het minst zeker over, dat dat gaat lukken zondag. ,,Plek 5 is reëel”, leek hij aan de zuinige kant te gaan zitten met zijn voorspelling, gezien zijn twee tweede plaatsen van afgelopen jaren. ,,Twee jaar geleden hadden we echt de snelheid, vorig jaar werden we geholpen door een paar gridstraffen. Ik ben nu ook bang dat we in de kwalificatie snelheid tekort komen. En dat het treintje rijden wordt in de race, omdat echt aanvallen dan niet mogelijk is.”



In zijn voordeel kan het zijn dat er voor zaterdag de nodige regen wordt voorspeld. Eerder dit seizoen, in Hongarije, was de regenrijder pur sang helemaal niet in zijn element tijdens een stortbui in de kwalificatie. ,,Dat lag aan twee dingen: de banden en de balans in de auto. We hadden enorm onderstuur de ene kant op en net zo veel overstuur de andere kant op. We wisten dat na de kwalificatie al, maar mochten niets meer aan de auto veranderen. Dat probleem zou opgelost moeten zijn. Of het genoeg is voor pole position, als het zaterdag regent, dat weet ik niet zeker. Maar het zou me zeker moeten helpen.”