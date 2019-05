‘Verstappen is een sublieme schurk’

Bottas: Kijk nu al uit naar het gevecht bij de start

11 mei Na polepositions in China en Azerbeidzjan scoorde Valtteri Bottas een hattrick in Spanje waar de WK-leider morgen ook vooraan mag starten. Daar wacht afstormend op de eerste bocht meteen een gevecht met teammaat Lewis Hamilton. ,,Prachtig die pole, maar goed starten is hier minstens zo belangrijk.”