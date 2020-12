Verstappen jubelt na pole in Abu Dhabi voor beide Mercedesen

,,Wat een mega, megarondje’‘, jubelde teambaas Christian Horner, die de grijnzende Honda-topman Tanabe-San in de armen vloog na het o zo welkome kwalificatiesucces op het einde van een lang en intens seizoen. Daarna luisterde hij vol trots samen met topman Helmut Marko naar de woorden van Max Verstappen, die voor de microfoon bij David Coulthard uitlegde dat hij zijn team op geen mooiere manier had kunnen belonen na een zwaar seizoen. ,,Het is een lang seizoen voor iedereen geweest, met veel races op rij. Heel het jaar kwamen we steeds dichterbij en dan kan het soms wat vervelend worden als het niet lukt. Daarom had deze kwalificatie niet beter kunnen verlopen”, legde Verstappen uit. ,,Dit voelt zo goed. Geweldig.‘’



Rimpelloos liep het niet eens helemaal, in aanloop naar Q3. In Q1 reed Nicholas Latifi vervelend in de weg in de pitstraat. In Q2 had Verstappen het nodige werk om de mediums aan de gang te krijgen. En ook in Q3 stond hij na de eerste run nog tussen Valtteri Bottas en Lewis Hamilton in, zoals hem al zo vaak overkwam. Maar met een ultieme verbetering, won hij in de slotrun nog meer dan Bottas en Hamilton. In 1.35,246 werd zijn derde poleposition in de Formule 1 (Hongarije en Brazilië, 2019) een feit, op 0,025 voor Hamilton en 0,086 voor Bottas. ,,Het was een tricky kwalificatie in het begin”, vertelde Verstappen. ,,Maar gelukkig kwam alles toch nog goed in de slotronde. Daar ben ik heel erg blij mee.”