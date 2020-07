Verstappen kan niet op tegen Mercedes-geweld en wordt derde in Stiermarken

Een derde plaats op de Red Bull Ring achter Lewis Hamilton en Valtteri Bottas, meer zat er voor Max Verstappen niet in. Een week na de vroege uitvalbeurt scoorde hij in de GP van Stiermarken zo zijn eerste 15 WK-punten, maar het ontbrak hem aan de power om de Mercedessen echt te pijnigen. ,,Een podiumplaats is goed, maar er is nog veel werk aan de winkel.”

Max Verstappen had stiekem de hoop dat de racesnelheid voldoende zou zijn om het Mercedes héél lastig te maken. Misschien zat de winst er zelfs wel in, dacht hij van tevoren nog. Maar hij kwam er niet bij in de buurt. De RB16 scoorde punten op betrouwbaarheid na die deceptie van een week geleden, toen hij na elf rondjes klaar was. Maar de wagen bracht hem nog niet die kracht die nodig is om ook de Mercedessen van de zeges te houden. ,,Ik heb het geprobeerd, zo hard gepusht als ik kon, maar we zijn gewoon nog net wat te langzaam.”

Gestart van P2 kwam hij nooit in de positie om polesitter Lewis Hamilton aan te vallen, zo reed de zesvoudig wereldkampioen onbedreigd naar zijn 85ste zege in de Formule 1. Geen enorm aantal safety cars vandaag, weinig grote incidenten ook, dus kon er qua strategie ook niet heel veel gepokerd worden aan de pitmuur.



Met een Mercedes voor én achter (Valtteri Bottas) hem, besloot Red Bull als eerste naar binnen te gaan. Na 25 rondjes ruilde Verstappen als eerste de softs voor de mediums, wat hij zelf een beetje te vroeg leek te vinden. Hamilton reageerde twee rondes later en bleef de Nederlander voor. Bottas, die Carlos Sainz toen allang van P3 had beroofd, wachtte tot de 34ste ronde en bleek zo op negen rondjes snellere mediums in de slotfinale nog in staat tot een geslaagde aanval op Verstappen.

Vijf rondjes voor het einde werd het zo nog even spannend op de Red Bull Ring, waar Verstappen zijn positie niet zomaar cadeau wilde doen aan de Fin. Het was vechten, Bottas op het vuil jagen, maar na anderhalf rondje passeerde de Fin hem dan toch, op weg naar een 1-2’tje. ,,Ik heb daar nog even gepusht in het gevecht Valtteri, dat was nog wel leuk in wat verder toch wel een beetje saaie race was”, vond Verstappen. ,,Maar ik wist ook wel dat hij me uiteindelijk voorbij zou gaan.”

Met een absoluut betere RB16 vergeleken met vorige week reed Verstappen zo zelf een foutloze wedstrijd in Oostenrijk, alleen ontbrak het hem dus aan de power om Mercedes echt aan te vallen. Met een halve minuut voorsprong op teammaat Alexander Albon besloot hij twee rondjes voor het einde daarom nog even de softs onder te binden op zoek naar de snelste raceronde en een extra WK-punt. Maar die bonus zat er niet in, want dat punt ging naar Carlos Sainz. ,,Een podiumplaats, wat goed is”, besloot Verstappen. ,,Maar er is nog veel werk aan de winkel, want we zijn nog wel een beetje te langzaam.”

Ver achter de kop van de wedstrijd was het optreden van Ferrari weer erbarmelijk. Al veel te ver van achteren gestart stonden beide rode bolides na vijf rondjes alweer in de garage. Als een torpedo klapte Leclerc in de eerste bocht op de kont van teammaat Sebastian Vettel, die meteen klaar was. Door alle schade moest ook de Monegask met het schaamrood op zijn kaken na vijf rondjes definitief opgeven. ,,Ik ben teleurgesteld in mezelf. Excuses zijn niet genoeg, nu”, besefte Leclerc, die meteen op Twitter het boetekleed aantrok. ,,Ik heb mijn team in de steek gelaten nadat ze een hele week hebben gewerkt om onze updates vroegtijdig te brengen. Ik zal ervan leren.”

Bekijk hier de botsing tussen beide Ferrari’s:

