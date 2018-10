Verstappen kijkt uit naar Suzuka: 'Hebben dit weekend een goede kans'

,,We zijn in het verleden succesvol geweest in Japan, dus ik kijk er naar uit om er terug te keren en er hopelijk een goed resultaat te scoren", vertelt de coureur van Red Bull. ,,Je weet nooit hoe competitief je bent, tot je de baan op gaat, maar onze auto is daar altijd erg goed in de eerste sector en met de juiste strategie kunnen we dit weekend een goede kans hebben. Mijn favoriet bocht is de snelle Esses, maar dat is ook het moeilijkste gedeelte van de baan. Je moet je volledig richten op de auto en de afstelling moet kloppen."