Verstappen klaar met kritiek: 'Mezelf aanpassen? Nooit'

Hij zei niet veel, maar spannend was de persconferentie van Max Verstappen in Canada wel. De coureur van Red Bull Racing is de vragen over al zijn incidenten kotsbeu. ,,Zo dramatisch is het allemaal niet.‘’

Door Arjan Schouten



In een internationale persconferentie met ook Lance Stroll, Valtteri Bottas en Stoffel Vandoorne, was het wederom Max Verstappen die in Montréal de meeste aandacht trok. Het verhaal van de als een komeet opgekomen coureur die dit jaar zo stroef presteert en bij veel incidenten betrokken is, houdt de autosportpers overal ter wereld bezig. Zeker nu hij na zijn podiumplaats in Barcelona in Monaco weer de muur raakte.

,,Dit jaar is natuurlijk niet heel goed verlopen tot nu toe, maar het heeft geen enkel nut om daar maar over door te blijven praten'', meende Verstappen, toen hij weer een aantal vragen over zijn moeilijke fase op zich afgeschoten kreeg.

,,Al die commentaren van iedereen dat ik mezelf aan moet passen. Ik luister er niet eens meer naar. Mezelf aanpassen, dat zal ik nooit doen. Daarmee ben ik juist zo ver gekomen.''

Blijft hij in Canada foutloos, of is hij straks voor het zevende raceweekeinde op rij opnieuw betrokken bij een incident? Het is wat de buitenwacht bezig houdt. Maar niet Verstappen zelf. ,,Fouten, fouten.. Twee fouten waren echt mezelf aan te rekenen, dit jaar. Terwijl ik eerder al eens alleen in Monaco al drie keer in de fout ging. Dus zo dramatisch zoals de mensen zeggen, is het allemaal nu ook weer niet’‘, hield hij vol. ,,Natuurlijk heb ik niet alle punten gescoord die ik moest scoren, dit seizoen. Het had veel beter gekund, maar iedereen maakt het zó dramatisch…''

Toen een verslaggever van de Britse Daily Mail zich vervolgens nog eens waagde aan een poging om Verstappen tot een uitleg te bewegen over de vele incidenten, was de maat vol voor Verstappen. ,,Zoals ik eerder al zei deze persconferentie word ik een beetje moe van al deze vragen. Ik denk dat ik als ik er nu nog een paar krijg, iemand een kopstoot moet gaan geven.''

Daarna werd er gelachen. En natuurlijk zal hij het niet serieus bedoeld hebben. Maar doodmoe van alle vragen is hij wel. En de behoefte aan een rimpelloos weekeinde zal enorm zijn. Dat was voor iedereen overduidelijk.

