Verstappen komt shock in opwarmronde fenomenaal te boven met P2

P2, achter winnaar Lewis Hamilton, die weer eens foutloos naar de zege stampte. Een ereplaats waar Verstappen in tegenstelling tot vorige week nu wel dolblij mee kon zijn. Want wat een bewogen weekend was het voor de Nederlander, die al in de trainingen veel te klagen had over zijn RB16 en in de kwalificatie zelfs niet verder kwam dan een zevende plaats. Een deceptie was die uitslag op zaterdag, maar het dieptepunt van het weekend moest toen dus nog komen. Op weg vanuit de pitbox gleed hij in zijn outlap op intermediates op het opdrogende asfalt al de boarding in. Vleugel kapot, stuurstang kapot en heel veel twijfel. Haalde hij de start wel? Was het weekend nu helemaal om zeep?



Tekst gaat verder onder de video