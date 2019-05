Verstappen kreeg tijdstraf vanwege contact met Bottas

Verstappen positief na vierde plek: ‘Podiumplek had verdiend geweest’

18:41 Max Verstappen is door de Formule 1-fans uitgeroepen tot driver of the day. De coureur van Red Bull zette tijdens de Grand Prix van Monaco vol de druk op winnaar Lewis Hamilton, maar kon er niet voorbij. ,,Jammer. Ik heb het geprobeerd en een podiumplek zou dik verdiend zijn geweest, maar inhalen kan echt niet op dit circuit’', zei Verstappen bij Ziggo Sport.