Verstappen moet opnieuw hopen op regen in Brazilië

Door Arjan Schouten

Quizvraag: wanneer en waar pakte voor het laatst iemand anders als Lewis Hamilton of Sebastian Vettel pole position? Precies tien grands prix geleden. Op de Red Bull Ring in Oostenrijk, toen Valtteri Bottas na een stunt in Bahrein voor de tweede keer de snelste kwalificatieronde aflegde.

Kimi Räikkönen flikte het in jetset-oord Monaco. En verder was het dit seizoen voortdurend of Hamilton of Vettel, een strijd waarin de Britse wereldkampioen (11 om 4) duidelijk de sterkste is gebleken dit seizoen. Er is dan ook weinig reden om aan te nemen dat het vanmiddag om 17.00 uur Nederlandse tijd op het Autodrome Jose Carlos Pace niet weer zal gaan tussen de ‘kopmannen’ van Mercedes en Ferrari.

Hamilton was vorig jaar de snelste op zaterdag op het 4,3 kilometer lange circuit, net als in 2012. Vettel kwalificeerde het rapste in 2011 en 2013. In 2014 en 2015 was Nico Rosberg de man die de Braziliaanse pole greep. Vier man delen er het record met 3 poles: Ayrton Senna, Mika Häkkinen, Rubens Barrichello en de afscheid nemende Felipe Massa.

Tevreden

De vraag is wat Max Verstappen kan, die zich in zijn debuutseizoen als 9de kwalificeerde in Brazilië en vorig jaar als vierde. Hij klaagde tijdens de trainingen over een gebrek aan grip, maar veel ruimte hoefde hij niet toe te geven op Mercedes en Ferrari. ,,Het had allemaal nog wel wat beter gekund, maar over het algemeen ben ik best tevreden met de start hier’’, aldus Verstappen.