Verstappen moet zich naar voren werken in smalle en lastige straten

Zijn Australische teamgenoot Daniel Ricciardo vertrekt vanaf poleposition. De Red Bulls domineren al het hele weekeinde op het stratencircuit van Monaco, waar hun gebrek aan topsnelheid ten opzichte van Mercedes en Ferrari minder zwaar weegt dan de kracht van de bolide in de bochten. Ricciardo, die tot nu toe in iedere sessie als eerste eindigde, wil zijn tweede 'pole' in Monaco bekronen met de zege. Verstappen moet vooral hopen op een goede start en een chaotische race om punten te kunnen pakken in zijn woonplaats. Vorig jaar eindigde hij als vijfde, in 2015 en 2016 crashte hij.