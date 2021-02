Verstappen na eerste kilometers in nieuwe auto: ‘Hopen dat er bij testdagen niks kapot gaat’

Door Arjan Schouten



Ja, hij heeft al wat rondes over het asfalt van Silverstone gereden in zijn nieuwe strijdwapen voor 2021, zijn zevende Formule 1-seizoen. Maar vraag Max Verstappen nog maar niet naar zijn kansen in de RB16B, een doorontwikkelde versie van zijn auto van vorig jaar. Het afzwaaiende Honda mag dan optimistisch zijn over de nieuwe motor die een jaar naar voren gehaald is en Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft Red Bull alweer tot favoriet gebombardeerd.



De Limburger kan hier weinig mee. ,,Ik doe daar niet aan mee, want we zien het straks in Bahrein wel’’, vertelde hij vandaag tijdens een digitaal mediamoment van zijn werkgever. ,,We kunnen het nu heel lang hebben over de nieuwe auto, maar ik heb er letterlijk honderd kilometer mee gereden. Op demobanden, niet eens voluit met alles. Dus ja, daar kan je geen peil op trekken.”

Het was slecht een ‘shakedown’ in Engeland om wat promotiemateriaal te schieten. Over twee weken wachten drie testdagen in Bahrein. Dan pas weet Verstappen iets meer. En nog steeds niet alles. Wat dit voor seizoen wordt? Of bijvoorbeeld grootmacht Ferrari weer terug gaat komen aan het front? ,,Op dit moment is er niks te voorspellen, ik heb geen idee’’, aldus Verstappen. ,,Ik kan helaas niet in hun data kijken, maar voor de sport zou het natuurlijk wel goed zijn.’’

Hoop putten

Verstappen weet slechts wat hij zelf wil. ,,Presteren. En dat wil Red Bull ook. Dus wat dat betreft zitten we op één lijn, maar we moeten het natuurlijk wel laten zien straks.’’ Tot die tijd peinst hij er niet over om de verwachtingen ‘op te hypen’, zoals hij vandaag vertelde. Ja, hij had een ‘prima winter’, net als het team. Nieuwe teamgenoot Sergio Pérez noemt hij een ‘heel aangenaam persoon’. En de seizoensfinale met de zege in Abu Dhabi zorgde ook voor een boost. Maar de verhoudingen waren ook bijzonder duidelijk, de laatste jaren. En Mercedes zal ook niet stil hebben gestaan de laatste maanden.

Waar de Nederlander in dit laatste seizoen voor grote regelwijzigingen hoop uit kan putten? De historie. ,,Hoe langer de reglementen hetzelfde zijn, hoe dichter de teams bijeen komen’’, weet ook Verstappen. Maar ook daar koopt hij niks voor. Eerst maar eens testen dus, in Bahrein. ,,Kilometers maken, de auto begrijpen en hopen dat er niks kapot gaat.’’

