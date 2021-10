Verstappen na ‘fraaie’ spin tweede in natte slottraining

Toen de baan weer was vrijgegeven, bleef ook Max Verstappen een spin niet bespaard. ‘Nice 360', grapte hij over de boordradio. De Nederlander leek de slottraining op P3 te gaan eindigen, maar klom nog één plekje toen hij vlak voor het vallen van de vlag nog eens aanzette voor 1.30,611. Pierre Gasly (1.30,447) stond aan het einde van de rit bovenaan de tijdenlijst.



Hoe de kwalificatie qua omstandigheden gaat zijn, is nog even afwachten. Verstappen zal later vanmiddag (14.00 uur) in ieder geval geen last hebben van Lewis Hamilton, want zelfs met de snelste tijd wordt die vanwege een gridstraf teruggezet naar P11. Met dat in het achterhoofd besloten ze het bij Mercedes rustig aan te doen in de derde training, voor hem en Valtteri Bottas was er vanochtend respectievelijk P18 en P9.