Verstappen na P7: Morgen meer inhalen, hè

Hij kon er uiteindelijk niet eens echt boos om zijn. Zijn werkgever Red Bull Racing gokte vol op één snelle ronde op slicks. Gewaagd, ja. Maar er zat wel een gedachte achter. Terwijl andere teams niet goed wisten wat te doen, maar afwachten en uiteindelijk nog geluk hadden in de laatste minuten, toen de baan opdroogde. ,,Wij waren zo georganiseerd dat ons dat uiteindelijk zelf de das om heeft gedaan", analyseerde Verstappen. ,,Veel teams wisten totaal niet wat ze moesten doen. Die gingen terug naar de garage en uiteindelijk pakt dat dan nog goed voor ze uit ook. Tja, gewoon jammer voor ons."



Misfortuin, daar rekende hij het onder. ,,Gewoon pech, ja. Voor de race was dit goed geweest, maar niet voor de kwalificatie. Ik kon maar twee rondjes rijden. Wist meteen al op start-finish dat dit ‘m niet ging worden. Dan hoop je nog op regen, daar gokten we vooraf op. Maar toen droogde het al op en had ik geen benzine meer om door te gaan."



Op de boordradio reageerde hij teleurgesteld. Niet furieus, maar wel alsof hij een grote kans had gemist. Want natuurlijk gokte hij vol op zijn eerste poleposition. ,,Als ik hier niet teleurgesteld over zou zijn, zou ik hier niet horen. Maar goed, het is niet anders."



Starten als zevende op Spa-Francorchamps, het hoeft nog niet te betekenen dat er morgen niets mogelijk is. ,,Meer inhalen, hè. En normaal kan dat hier wel. Die Force India’s en Haas, dat moet gewoon kunnen. Ze lopen natuurlijk wel harder op het rechte stuk, maar de auto is natuurlijk afgesteld om in te halen."