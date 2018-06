Verstappen niet tevreden over vrije trainingen

De Limburger klokte op de thuisbaan van zijn renstal, de Red Bull Ring, de derde tijd in de eerste vrije training en de vijfde in de tweede sessie. Hij klaagde na afloop ook over de staat van zijn auto. ,,Ik had een beschadigde vloer, er was aan de binnenkant iets afgebroken. Ik reed dus de tweede training met een scheur in de vloer en dat had absoluut invloed op de prestatie van de auto.''

Regerend wereldkampioen én leider in het huidige kampioenschap Lewis Hamilton was in beide sessies de snelste in zijn Mercedes. Zijn Finse teamgenoot Valtteri Bottas klokte in beide trainingen de tweede tijd. Ferrari-rijder Sebastian Vettel, die tweede staat in het kampioenschap op 14 punten van Hamilton, noteerde in de tweede training de derde tijd. De verschillen waren niet groot. Verstappen gaf in de eerste sessie ruim twee tienden toe op Hamilton, in de tweede training was hij ruim een halve seconde langzamer.