Verstappen omcirkelt Monaco, Mexico en Singapore in raceagenda

Dit seizoen rijdt Verstappen in zijn Red Bull met een Honda-motor in plaats van een motor van Renault. ,,Niet om een ander af te zeiken, maar deze motor zit veel logischer in elkaar. De motor ziet er gewoon superstrak uit, echt heel mooi", is de Nederlandse coureur tevreden over de nieuwe motor. Ook over de samenwerking met Honda is Verstappen lovend. ,,Iedereen weet wat hem te doen staat en de communicatie verloopt heel vlot.”



Verstappen kijkt tevreden terug op de testdagen die tussen 18 februari en 1 maart plaatsvonden in Barcelona. ,,Testen is gewoon heel belangrijk. Hoe meer data je kunt vergaren, hoe beter je er voor staat. In het verleden hebben we veel punten laten liggen doordat we minder kilometers maakten dan we wilden. Dan kwamen we halverwege het seizoen weer ergens achter. We hebben nu veel kilometers gemaakt en dat is weer een stap vooruit. Dat is heel positief. Het legt de basis voor een groot deel van het seizoen, maar sowieso voor het begin van het seizoen.”