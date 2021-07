Verstappen ondanks pole: ‘Ik ga niet juichen als ik vind dat het niet goed liep’

Door Arjan Schouten



Hoe machtig Max Verstappen nu is in de Formule 1, bleek wel op de Red Bull Ring. Het liep allemaal vlekkeloos, tot de derde en beslissende fase van de kwalificatie. Hij blokkeerde in de eerste run in bocht drie, waar hij wat tijd verloor. En in de tweede run werd hij te vroeg naar buiten gestuurd. ,,Dan rijd je alleen en ik had niet verwacht dat dat zo veel uit zou maken op de rechte stukken, maar dat deed het wel.‘’