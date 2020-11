Verstappen ook in Turkse middag het snelst, voor Leclerc en Mercedessen

samenvatting Snelste tijd voor Verstappen in merkwaardi­ge ochtend­trai­ning op glad circuit

11:16 Max Verstappen (1.35,077) is het GP-weekend in Turkije begonnen met de snelste tijd in een uiterst eigenaardige ochtendtraining. De gehele training ontbrak er grip op het opdrogende circuit, waardoor de mannen nog niet tot de limiet gingen. Desondanks stond de naam van de Limburger bovenaan toen de vlag werd gezwaaid, vlak voor teamgenoot Alexander Albon.