Verstappen op jacht naar tweede zege

Verstappen moest in de kwalificatie alleen de Duitser Sebastian Vettel (Ferrari) voor zich dulden. Hij was dichtbij de eerste pole uit zijn loopbaan. Verstappen was de snelste in de derde vrije training en leidde ook lang in de kwalificatie.



De Nederlander weet dat het lastig inhalen is op het stratencircuit van Marina Bay. Dat geeft hem kans op een goed resultaat als zijn Red Bull hem niet weer in de steek laat. Verstappen wil al in de eerste ronde een poging wagen om Vettel te passeren. Daniel Ricciardo, de Australische ploeggenoot van Verstappen, reed de derde tijd in de kwalificatie.



Red Bull-baas Christian Horner hoopt Ferrari tactisch af te troeven. ,,We krijgen al een kans bij de start en daarna zullen we zien hoe het loopt. Er zijn verschillende manieren om je race te rijden, dus dat wordt interessant", zegt Horner tegenover Motorsport.com. De Brit denkt dat Verstappen en zijn teamgenoot Daniel Ricciardo mentaal in het voordeel zijn ten opzichte van Vettel. ,,Wij hebben niks te verliezen, terwijl Sebastian ook aan het kampioenschap moet denken. Onze snelheid in de trainingen is veelbelovend, dus P2 en P3 biedt een goede uitgangspositie."