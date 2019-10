Verstappen op podiumjacht in knotsgek Japan

Door Rik Spekenbrink



De grote ster was tot het einde ­bewaard. Aan het eind van de middag maakte ook Max Verstappen als laatste coureur zijn opwachting voor de tribunes langs het rechte stuk van Suzuka. Even zwaaien, een paar beleefde Engelse zinnen voor de dolenthousiaste fans en daarna een hele rits handtekeningen.



Als hij gistermiddag alle Japanners blij had willen maken, had hij er tot diep in de nacht gestaan. Het was pas donderdag, er was amper actie op het asfalt, maar duizenden racegekke Japanners hadden het circuit al weten te vinden. Via loting moest worden bepaald wie er in de namiddag bij ‘startfinish’ in de rij mocht gaan staan voor een krabbel. Verstappen was al ‘big in Japan’; nadat hij dit jaar Honda aan zijn eerste Formule 1-overwinningen sinds 2006 had geholpen, kan hij helemaal niet meer stuk.