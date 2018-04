Verstappen over 'dickhead': Hamilton zat vol adrenaline

,,Op het moment dat hij dat zei, zat hij nog adrenaline. Hij kwam net uit de auto. Dat kan gebeuren’, aldus de coureur van Red Bull bij het Ziggo-programma Peptalk.



Verstappen vond ook een dag later de inhaalactie ‘goed kunnen’. ,,Ik zat er heel dicht op. Er was kans op een inhaalactie. Ik vond het goed kunnen. Onze auto is supergoed, dan ga ik er niet achter zitten en wachten’’, zei Verstappen, die morgenavond naar China vliegt voor de GP van aanstaande zondag.



Hamilton zei zelf over het incident: ,,Het was een domme actie van hem. En onnodig. Want uiteindelijk haalt hij door die actie de finish zelf niet. Uiteindelijk schiet hij er helemaal niks mee op."