Verstappen over inhaalrace in Sotsji: ‘Voorzichtig? Dan kom je nergens voorbij’

25 september Niet Lewis Hamilton of Max Verstappen maakte de show in Sotsji, die rol was weggelegd voor Lando Norris. Pole voor de 21-jarige Brit, op glibberig asfalt. ,,Nóg een zege voor McLaren na Monza, dat zou toch geweldig zijn.”