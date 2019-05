Verstappen positief na vierde plek: ‘Podiumplek had verdiend geweest’

Max Verstappen is door de Formule 1-fans uitgeroepen tot driver of the day . De coureur van Red Bull zette tijdens de Grand Prix van Monaco vol de druk op winnaar Lewis Hamilton, maar kon er niet voorbij. ,,Jammer. Ik heb het geprobeerd en een podiumplek zou dik verdiend zijn geweest, maar inhalen kan echt niet op dit circuit’', zei Verstappen bij Ziggo Sport.

De Mercedes van Hamilton inhalen was zo’n beetje de enige mogelijkheid voor Verstappen om de 5 strafseconden weg te werken die hij in het begin van de race kreeg voor het hinderen van de Fin Valtteri Bottas in de pitstraat. ,,Ik had die straf en ik wist dat Hamilton zijn zachtere banden moest sparen. Daarom ben ik meteen druk gaan zetten. Ik zag dat hij het steeds moeilijker kreeg en ik moest het proberen’', vertelt Verstappen.

Hij waagde in een van de laatste ronden een ultieme inhaalpoging bij het uitkomen van de tunnel. ,,Ik wilde laat remmen en daarna zien we wel waar we uitkomen. We raakten elkaar, maar er was gelukkig geen schade”, blikt Verstappen terug op zijn actie.

Verstappen reed als tweede over de finish na winnaar Hamilton, maar zakte door de strafseconden naar de vierde plaats achter Sebastian Vettel (Ferrari) en Bottas (Mercedes). Hij hield desondanks een positief gevoel over aan de race. ,,Als je kijkt naar de snelheid, heb ik heb het gewoon goed gedaan.’' De Nederlander zakte in de WK-stand wel naar de vierde plaats. Hij zag Vettel weer voorbijkomen in de stand. De Duitser heeft 82 punten, Verstappen staat op 78.