Verstappen prikkelt niet voor het eerst dit seizoen met uitspraken

Max Verstappen greep gisteren niet voor het eerst een hoofdrol met zijn uitspraken op de persconferentie. Hij dreigde, uiteraard met een humoristische ondertoon, met een kopstoot voor de volgende die begon over zijn incidenten in het huidige seizoen. Enkele prikkelende uitspraken van de 20-jarige Limburger op een rijtje.

,,Zoals ik eerder al zei deze persconferentie word ik een beetje moe van al deze vragen. Ik denk dat ik als ik er nu nog een paar krijg, iemand een kopstoot moet gaan geven.''

- 7 juni 2018, Grand Prix van Canada, na een vraag over zijn incidenten dit seizoen.

Volledig scherm Verstappen in actie in Monaco, waar het in de perspraatjes over meer dan racen ging © Getty Images ,,Ik houd niet van gokken. Vind het gewoon stom. Je gaat daarheen om geld te verliezen. Behalve die paar mensen die geld verdienen, maar het merendeel levert toch in. Eigenlijk slaat het nergens op. Dan koop ik liever iets moois van dat geld dat ik dan toch zou verliezen. Maar ik ben er één keer geweest. Ik won 300 euro. En ik kom er nóóit meer terug… Zelf vind ik het vrij nutteloos om geld weg te gooien. Dan gooi ik het hier nog liever in de zee.’’

- 23 mei 2018, Grand Prix van Monaco, een afwijkend gesprek over gokken in Monaco.

,,Daar ben ik het niet mee eens. Dat ben ik totaal niet.”

- 10 mei 2018, Grand Prix van Spanje, na uitspraken van teambaas Chris Horner die Max Verstappen ‘in de meeste gevallen te gretig’ noemde.

,,Afgelopen jaar was veel dramatischer. Toen hadden we een auto die niet vooruit te branden was.”

- 27 april 2018, Grand Prix van Azerbeidzjan, na een gesprek over zijn verprutste Grand Prix in China.

,,De wereld is niet vergaan. Ik heb een mindere race gehad. Ik ben natuurlijk niet blij met hoe het in China gegaan in, maar je moet er ook niet te lang in blijven hangen.”

- 18 april 2018, presentatie Jumbo Racedagen, nuance van zijn mislukte GP in China.

,,Het is makkelijk om de jongere coureur de schuld te geven. Nee, ik heb hem nog niet gesproken. Misschien gebeurt dat nog, al weet ik niet of het nodig is. Iedereen mag zeggen wat hij wil. Ik begrijp alleen niet waarom dit zo’n issue is.”

- 12 april 2018, Grand Prix van China, over zijn botsing met wereldkampioen Lewis Hamilton in Bahrein.

Volledig scherm Verstappen en Hamilton in Bahrein © AFP

,,Hij rijdt gewoon tegen mijn wiel op. Hij wilde buitenom gaan. Op een gegeven moment geef ik wat gas bij om ervoor te komen. Er was plaats genoeg aan de linkerkant. Alleen wilde hij niet afgeven en hij rijdt gewoon tegen mijn wiel op.''

- 8 april 2018, bij Ziggo Sport, over zijn botsing met Hamilton in Bahrein.

,,Zoals in Monaco 2016 met die crash, dan ben ik gewoon boos op mezelf. Dan ben ik een eikel. Maar hier snapte ik zelf niet eens wat er gebeurde. Ik zette ‘m in de muur, maar de manier waarop, dat is me echt nog nooit overkomen. Opeens 150 pk extra, dat wil je helemaal niet hebben. En zeker niet als je al op de limiet van je grip zit. Maar als mensen dan zeggen: hij pusht teveel. Kom… Ik heb al veel ervaring, had al een tijd staan. Dan hoeft het allemaal niet eens. Dat vond ik nog het ergste.”

- 7 april 2018, Grand Prix van Bahrein, na zijn crash in de kwalificatie.