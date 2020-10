Verstappen start achter Mercedessen vanaf P3, pole voor Bottas

Door Arjan Schouten



Iedereen keek naar Hamilton op Autodromo Enzo e Dino Ferrari. De man die de laatste maanden het ene na het andere record greep, verslikte zich echter in teamgenoot Bottas bij zijn eerste kwalificatie op het asfalt van Imola. Veertien jaar na Michael Schumacher rijdt Bottas dus morgen van de voorste startpositie weg in de GP van Emilia & Romagna.



,,Ik moest er voor vechten, maar dat moét je altijd voor pole”, vertelde de Fin, die zijn vijftiende pole in de Formule 1 pakte, een tiende van een seconde voor Hamilton. ,,Ik had wat last van instabiliteit van de auto, maar de laatste ronde ben ik er vol voor gegaan En het is me gelukt. Een heerlijk gevoel.”