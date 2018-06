Verstappen tevreden na derde plaats in Montreal: 'Ik heb er wel van genoten'

De coureur van Red Bull probeerde op de hypersoftbanden nog een goede start te maken en gelijk Valtteri Bottas te verschalken. Het leek heel even te lukken, maar omdat Verstappen op de verkeerde lijn zat, kon hij de plek niet behouden. ,,Ik realiseerde met snel dat het niet ging lukken. Dan moet je genoegen nemen met de derde plaats.", vertelt de Nederlander na afloop van de Grand Prix.



Op de supersofts had Verstappen een goede snelheid te pakken, maar tot een ultieme inhaalpoging op Bottas, die in de laatste rondes wat tempo inleverde, kwam het net niet. ,,Dat was jammer, want het gat werd heel klein, op de streep was het maar één tiende, maar verder was het natuurlijk gewoon een prima race. Ik heb er wel van genoten’’, sprak Verstappen. ,,We hebben een goede auto, hopelijk kunnen we in de volgende races ook weer goed meedoen."

Lees ook Verstappen pakt tweede podiumplek van het jaar, Vettel wint in Canada Lees meer

Ook Red Bull-teambaas Christian Horner was tevreden over de prestaties van Verstappen in Montreal: ,,Max heeft een heel sterk weekend achter de rug. Als hij Bottas bij de start nog gepasseerd was, had hij hem ook geklopt. Daar geloof ik heilig in. Maar ook een derde plaats is heel fijn voor Max. Hopelijk is dit een kickstart voor hem op weg naar nog veel mooie resultaten."