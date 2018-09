Verstappen tweede in eerste training in Rusland

Lewis Hamilton, de leider in de WK-stand, eindigde als derde. De Britse kopman van Mercedes gaf ruim drie tienden toe op Vettel. Hamilton heeft in de afgelopen weken een voorsprong van 40 punten op de Duitser opgebouwd in de strijd om de wereldtitel.



Verstappen heeft in Rusland een oude versie van de Renault-motor in zijn Red Bull liggen. De Nederlander incasseert daardoor een gridstraf en weet nu al zeker dat hij vanaf de achttiende startplek start, enkel gridstraffen voor andere coureurs kunnen daar nog iets aan veranderen.