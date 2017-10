Verstappen tweede in Japan, Hamilton wint de race

Door Arjan Schouten



In een seizoen waarin heel veel voor hem tegen zat, heeft Verstappen de ellende in Azië definitief achter zich gelaten. In Japan tekende hij voor zijn derde podium van het seizoen, allemaal gehaald op het Aziatische continent. Na de derde plaats in de Chinese regen en de zinderende zege in Maleisië was er nu op het circuit van Suzuka een tweede plaats. Een plek die daarnaast ook goed was voor de prijs van driver of the day.



Grotendeels had de Limburger dat te danken aan weer een superstart. Meteen schoot hij in de eerste ronde via de binnenbocht brutaal ploegmaat Daniel Ricciardo voorbij, waarmee hij plaats drie te pakken kreeg. Niet veel later nam hij Sebastian Vettel te grazen, die in zijn Ferrari al voor de start geplaagd werd door bougieproblemen en ook in de race klaagde over beperkt vermogen. Na vijf rondes werd de Duitsers zelfs naar binnen geroepen, omdat de Italianen geen vertrouwen meer hadden in de bolide.



Een besluit waarmee wel zo'n beetje een streep onder het wereldkampioenschap kan. Want wat dit voorjaar nog zo spannend leek, is na de zomerstop verworden tot een 'one man show' van Lewis Hamilton, die ook in Japan weer buitengewoon bleek. Met liefst 59 punten voorsprong en nog slechts vier races te gaan zit Hamilton op rozen.



Heel de race hield de Brit Verstappen keurig achter zich, op veilige afstand, maar in de laatste twee rondes kreeg hij het opgehouden door achterblijvers toch nog even benauwd. ,,Krijg ik toestemming om nog één keer alles te geven", vroeg Verstappen over de boordradio, die groen licht kreeg van de teamleiding. Het gat met Hamilton kwam even onder de seconde, maar zijn zege kwam nooit in gevaar. Mede omdat achterblijver Fernando Alonso en Felipe Massa de Nederlander nog ophielden.



En zo kreeg Verstappen, die halverwege de race ook al even bewust door Mercedes' nummer twee Valtteri Bottas opgehouden werd, niet de kans om net als vorige week op Sepang Hamilton nog eens pijn te doen. Maar met ook een derde plaats voor Daniel Ricciardo tekende Red Bull wel weer voor het tweede dubbele podium op rij.