Verstappen van frustratie naar vreugde: ‘Winnen doe je op zondag’

Door Arjan Schouten



Na zijn magistrale zege in Mexico gaf Max Verstappen meteen toe dat het missen van poleposition hem behoorlijk geholpen had op weg naar de Grand Prix. ,,Ik heb er niet goed van geslapen, zo boos was ik. Ik was vastbesloten om hier te winnen. Dat was voor mij de enige optie’’, vertelde winnaar Max Verstappen op de internationale persconferentie, tussen beide Ferrari-coureurs. Dat hij het record van die ene - Sebastian Vettel - als jongste coureur op poleposition ooit nipt misgelopen was, had hem minder gefrustreerd. ,,De frustratie kwam voort uit het feit dat ik niet in staat was om te vechten voor pole, vanwege problemen. De auto deed het prima, de motor niet. En voor een pole moet alles kloppen. Dat record, ach dat is uiteindelijk niet zo’n ‘big deal’. De punten worden verdeeld op zondag. Dan wordt er gewonnen. Ik was zwaar teleurgesteld, maar heb het goed weten te maken. Gelukkig.”