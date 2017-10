Verstappen vanaf tweede startrij ondanks vijfde tijd

Door Arjan Schouten



Natuurlijk staat Lewis Hamilton morgen weer vooraan als de lichten doven op het circuit van Suzuka. De Brit, de laatste weken 'on fire' tekende in Japan voor zijn vierde pole-position in de laatste vijf races en zijn eerste in zijn carrière op Suzuka.



Mercedes bleek sowieso weer in optima forma, want ook Valtteri Bottas bleef de Ferrari's voor, met plaats twee, op 0,3 seconde van zijn teamgenoot. Vlak achter Bottas verzekerde Sebastian Vettel zich in zijn Ferrari van plaats drie, maar vanwege een gridstraf voor Bottas, die vijf plaatsen achteruit moet op de startgrid (P7) vanwege een versnellingsbakwissel, rijdt de Duitser gewoon als tweede weg.



Verstappen

Ook het Red Bull-duo Max Verstappen en Daniel Ricciardo profiteert morgen optimaal van de straf voor Bottas. Opvallend was in Japan wel dat Ricciardo zijn Nederlandse teamgenoot voor het eerst sinds de GP van Oostenrijk weer eens te snel af was in de kwalificatie, al was het nipt. De Australiër hield 26 duizendsten van een seconde over op Verstappen. Pas voor de vijfde keer dit seizoen bleek Ricciardo de dag voor een race sneller dan Verstappen, die zich al elf keer als beste Red Bull-coureur kwalificeerde dit seizoen.



Onder droge omstandigheden werd er gekwalificeerd in Suzuka, waar de trainingen van vrijdag nog grotendeels letterlijk en figuurlijk in het water vielen. Voor morgen tijdens de race wordt warm en zonnig weer voorspeld, wat in het voordeel zou kunnen zijn van Red Bull, de laatste twee races prima op dreef in warm Singapore en Maleisië.



Volg morgen om 7.00 uur de Grand Prix van Japan via het liveblog op AD.nl. De videosamenvatting van de race volgt na afloop op de site. De Grand Prix is daarnaast live te zien bij Ziggo Sport.