Verstappen wint bizarre GP van Brazilië, Gasly eindigt als tweede en Ferrari's klappen bovenop elkaar

Het was de Brit die na 21 rondes als eerste naar binnen ging voor nieuwe banden. Verstappen reageerde direct een ronde later. De vuistjes bij zijn monteurs gaven aan dat zijn stop (1.9) weer van topniveau was, maar toch leek het mis te gaan toen aan het einde van de pitstraat ineens Robert Kubica naast hem opdook. Het team van Williams liet hem ten onrechte vertrekken na zijn stop en werd daar later voor bestraft.



Verstappen baalde en schold, hij kwam achter Hamilton en Charles Leclerc terecht. Maar in no time had hij de schade gerepareerd. De actie op Hamilton was spectaculair.



Zo was de rangorde weer hersteld. Hamilton klaagde over de boordradio weer als vanouds: hij had de verkeerde banden, voelde windvlagen en zei Verstappen maar moeilijk te kunnen bijhouden. Het gaatje ging van 2 naar 3 tellen.



Opnieuw ging de wereldkampioen als eerste naar binnen. Zijn tweede stop was niet perfect, met 3.3. Verstappen anticipeerde opnieuw een rondje later, stond opnieuw maar 1.9 stil, maar kwam toch maar nét voor Hamilton weer buiten. Vettel leidde de race even, maar moest ook een tweede stop maken en was gezien voor de winst.