Verstappen wordt gek van de boordradio: ‘Pas op hier, verkeer daar’

Max Verstappen, die in de tweede vrije training als tweede eindigde, was nog niet helemaal te spreken over zijn Red Bull. ,,Wat de balans aangaat hebben we de optimale afstelling nog niet gevonden”, liet hij weten.

,,Het is niet de meest spannende baan om op te rijden. Vanwege de korte baan staat de boordradio constant aan, ‘pas op hier, verkeer daar’, en dat is niet wat je wil. Vooral in de tweede sector die bijna blind is in de bochten is het best gevaarlijk. Maar het is wat het is.”

De Nederlander kan nog tweede worden in het kampioenschap. Hij staat 12 punten achter Valtteri Bottas. De Grote Prijs van Sakhir is de zestiende en voorlaatste van het jaar. ,,Valtteri zijn tijd werd afgenomen, maar we liggen drie en een halve tiende achter en dat is een behoorlijke achterstand. We zullen nog wat moeten vinden als we richting de kwalificatie gaan. En voor de race zullen we nog meer moeten verbeteren om competitief te zijn.”

Verstappen moest bij beide vrije trainingen George Russell voor zich laten gaan. De 22-jarige coureur vervangt dit weekeinde zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton, die besmet is met het coronavirus en niet mag racen. Russell zette zijn tijdelijke teamgenoot Valtteri Bottas in de schaduw. De Fin kwam in de tweede training tot de elfde tijd. Hij was 0,608 seconde langzamer op de Outer Track van het circuit Sakhir, waarop de coureurs hun tweede Formule 1-race in Bahrein afwerken. Het is een kort rondje met weinig bochten en veel rechte stukken. De rondetijden liggen dik onder de minuut. Russell klokte 54,713 als snelste rondje.

Teambaas Toto Wolff benadrukte dat er geen sprake is van een tweestrijd, waarbij Russell bij uitmuntend presteren mogelijk zelfs Bottas verdringt bij Mercedes. ,,Als George het goed doet, is dat een indicatie dat hij ooit een goede auto krijgt en voor overwinningen en titels kan strijden, maar dat is ver weg. Een ‘shoot-out’ tussen Valtteri en George is niet aan de orde. Dat kan ook niet als we het over één, hooguit twee races hebben. Valtteri is onze man volgend jaar.”

Russell zelf bleef bescheiden: ,,Het was goed om vandaag met het team samen te werken en ik leer veel bij elke ronde dat ik in de auto zit.’’

