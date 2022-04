Verstappen worstelt met zijn Red Bull: ‘Ik heb niet het vertrouwen om te pushen’

Nee, hij voelde zich het hele weekend nog niet goed in de auto. Max Verstappen is naar eigen zeggen aan het worstelen. Zeker in een kwalificatie, als hij in één perfecte ronde de limiet op moet zoeken, voelt hij zichzelf soms een idioot in de auto. ,,Dan heb ik hele rare momentjes, breekt de auto ineens uit of blokkeert hij", legt hij uit. ,,Tijdens de kwalificaties kom ik moeilijkheden tegen. Ik moet erachter zien te komen hoe dat komt, want het is niet fijn.”