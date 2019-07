Verstappen: ‘Zo ver zitten we er niet achter’

Door Arjan Schouten



Max Verstappen deed zijn zegje na de vrijdagtrainingen, maar iedereen luisterde maar half naar de Limburger die zijn eerste dag op de Hockenheimring ‘wel oké’ noemde. ,,We zijn nog niet zo snel dat we meteen kunnen vechten met Mercedes en Ferrari, maar zo ver zitten we er ook niet achter. We zitten er zelfs wat dichter op dan we dachten’‘, zo meldde Verstappen na zijn vierde en vijfde plaatsen, zoals wel vaker zijn verhaal is na de eerste dag op het asfalt.



De meeste aandacht ging bij Red Bull Racing echter niet uit naar de Nederlander, maar naar zijn Franse teamgenoot Pierre Gasly. Hij leek in Engeland een stap vooruit te hebben gezet na een heel lastige periode, maar in Duitsland bezorgde hij de monteurs weer overwerk door zijn RB15 door het grind de muur in te boren. Waar Verstappen zijn zegje deed, stond technisch adviseur Helmut Marko de journalisten alweer te woord met een gezicht op onweer. Dezelfde Marko die Gasly drie weken terug nog de waarschuwing gaf dat hij zijn prestaties moest gaan verbeteren. ,,Gelukkig was het pas heel laat in de middagsessie dus ik denk niet dat het heel pijnlijk voor het team is’‘, reageerde Verstappen op de crash van Gasly.