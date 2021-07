Verstappens teamgenoot Pérez duwt Leclerc tot twee keer toe van de baan

Aan het begin van de race werd Pérez zelf nog van de baan gedrukt door Lando Norris, die waarschijnlijk ook een tijdstraf zal krijgen. Het was een mooi gevecht achter Verstappen, maar Pérez moest het bekopen. Hij ging de grindbak in en viel terug naar de tiende plaats. ‘Hij duwde me eraf’, aldus de Mexicaan.



Sergio Pérez stond voorafgaand aan GP derde in de WK-stand met 96 punten na acht races, waarmee hij alleen Verstappen (156 punten) en Lewis Hamilton (138 punten) voor zich had.