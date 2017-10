Vettel: De beste man heeft gewonnen

De Duitse kopman van Ferrari stond halverwege het seizoen nog aan kop in de WK-stand, maar verspeelde zijn kansen na de zomerstop door technische problemen, botsingen én een gebrek aan snelheid. ,,Over het geheel gezien was Lewis de beste, hij heeft het beter gedaan, zo simpel is het'', zei Vettel na de Grote Prijs van Mexico.



De Duitser had in Mexico-Stad bij de eerste twee moeten eindigen om zijn kansen op de wereldtitel in leven te houden, maar botste al in de eerste ronde met Hamilton. Vettel moest terug naar de pits voor een nieuwe neus, Hamilton om een lekke achterband te vervangen.



Vanuit de achterhoede klom Vettel nog op naar de vierde plek, maar dat was niet genoeg om de Brit - die als negende eindigde - van diens vierde wereldtitel af te houden.