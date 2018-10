Vettel gaat voor constructeurstitel met Ferrari

Sebastian Vettel heeft het duel met Lewis Hamilton om de wereldtitel in de Formule 1 verloren, maar de Duitse coureur van Ferrari aast nog wel op de constructeurstitel. Zijn Italiaanse renstal staat tweede in het teamklassement, met 55 punten achterstand op Mercedes. ,,We hebben nog twee races en gaan alles geven om Mercedes van de troon te stoten. Misschien kunnen we ze alvast een voorproefje geven voor volgend seizoen’', zei Vettel in Mexico-Stad, waar hij het laatste sprankje hoop op de individuele wereldtitel zag vervliegen.

De Duitser overvleugelde Hamilton aan het begin van het seizoen, maar in het tweede deel van het jaar stond Vettel in de schaduw van de Britse kopman van Mercedes. Net als vorig seizoen verzekerde Hamilton zich met nog twee grands prix te gaan al van de wereldtitel. ,,We hebben dit jaar onze kansen gehad. Sommige hebben we gepakt, sommige niet’', zei Vettel. ,,Uiteindelijk waren we niet goed genoeg. Felicitaties aan Lewis en zijn team, zij hebben het hele jaar geweldig werk geleverd. Wij hadden graag langer willen meedoen.’'

Vettel toonde zich na de race in Mexico van zijn beste kant, door de pitbox van Mercedes in te gaan en daar iedereen te feliciteren. Het kwam hem op applaus te staan van het aanwezige personeel. ,,We willen het seizoen met Ferrari graag in stijl afsluiten. We blijven vechten voor de constructeurstitel. Alle mensen in de fabriek in Maranello verdienen dat, ik ga proberen nog zoveel mogelijk punten voor hen te scoren’', aldus Vettel, die van 2010 tot en met 2013 vier keer op rij wereldkampioen werd bij Red Bull.