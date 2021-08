Vettel gediskwalificeerd: Hamilton loopt verder uit op Verstappen

Sebastian Vettel is zijn tweede plaats in de Grote Prijs van Hongarije kwijtgeraakt. De Duitse autocoureur kwam met zijn Aston Martin na afloop van de Formule 1-race met te weinig brandstof in de tank over de finish. Lewis Hamilton loopt daardoor verder uit op Max Verstappen.

Volgens de regels van de Formule 1 moet een bolide na de race nog ten minste 1 liter benzine bevatten. De wagen van Vettel bleek bij meting nog slechts 0,3 liter over te hebben. Een liter brandstof is nodig om te bepalen of de gebruikte brandstof aan de regels voldoet.

De 34-jarige Duitser hoefde zondag op de Hungaroring alleen de Fransman Esteban Ocon voor zich te dulden. Regerend wereldkampioen Lewis Hamilton schuift door de diskwalificatie door naar de tweede plaats. Hij had eerder al met zijn derde plek de leiding in het algemeen klassement overgenomen van Max Verstappen, die door de diskwalificatie van Vettel van de tiende naar de negende plek steeg.

In de WK-stand liep Hamilton nog 2 punten extra uit op Verstappen. Door de tweede plaats krijgt de Brit geen 15 maar 18 punten en Verstappen krijgt als nummer 9 niet 1 maar 2 punten. Hamilton staat nu op 195 punten, Verstappen op 187.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Vettels team, Aston Martin is van plan beroep aan te tekenen tegen de diskwalificatie. Volgens een eigen meting had de wagen van Vettel nog zeker 1,74 liter brandstof in de auto, dus moest de autosportbond FIA in staat zijn geweest om nog zeker 1,34 liter uit de auto te halen. Het verschil zou zijn veroorzaakt door een kapotte brandstofpomp, meldt het team.

,,Ik kan bevestigen dat we van plan zijn in beroep te gaan,” vertelde teambaas Otmar Szafnauer tegen Autosport. ,,Dus zodra we meer weten, zullen we in beroep gaan als we redenen hebben, en zo niet, dan zullen we het laten vallen. Maar we hebben 96 uur de tijd.”

Het team noemt de uitsluiting in een korte verklaring een tegenvaller. ,,Het verlies van 18 punten is teleurstellend voor het team, maar het doet niets af aan de verder vlekkeloze rit van Sebastian. Vandaag hebben we laten zien dat onze auto een sterk race-tempo heeft.”

In de WK-stand liep Hamilton nog 2 punten extra uit op Verstappen. Door de tweede plaats krijgt de Brit geen 15 maar 18 punten en Verstappen krijgt als nummer 9 niet 1 maar 2 punten. Hamilton staat nu op 195 punten, Verstappen op 187.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.